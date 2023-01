Lautaro Martinez indiavolato, ma Inter ‘solo’ sufficiente con il Verona: le pagelle – CdS

Lautaro Martinez segna e trascina l’Inter alla vittoria contro il Verona a San Siro. Hakan Calhanoglu ago della bilancia del centrocampo nerazzurro, diverso da Roberto Gagliardini che invece commette qualche errore evitabile: di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Vittoria dell’Inter a San Siro sufficientemente risicata contro il Verona. La torna a vincere in Serie A dopo il pareggio di Monza, ma c’è ancora qualcosa da correggere. Lautaro Martinez parte subito “indiavolato”, tanto da trovare subito la via del gol dopo appena tre minuti (tre gol nelle ultime tre partite): voto 7. Pasticcia un po’ in difesa André Onana, ma il primo vero tiro in porta arriva solamente al 70′: voto 6. Diverso il discorso per Milan Skriniar, che “bisticcia” in difesa con il portiere camerunese: voto 5,5. Solidi dietro Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, accompagnano sempre l’azione e coprono bene: voto 6. Hakan Calhanoglu torna a giocare da titolare e sfiora anche il gol, ago della bilancia del centrocampo: voto 6. Discorso diverso per Roberto Gagliardini, tra i peggiori dell’Inter insieme a Edin Dzeko. L’italiano si concede un paio di errori evitabili, mentre il bosniaco in avanti non tiene palloni e rinuncia anche alla lotta: voto 5,5 per entrambi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia