Lautaro Martinez incanta, Eriksen da campione, Lukaku c’Ã¨ – GdS

Lautaro Martinez incanta, Eriksen da campione, Lukaku c’è – GdS

La “Gazzetta dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Sampdoria indica in Lautaro Martinez il migliore tra i nerazzurri. Sugli scudi anche Eriksen e Lukaku.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Lautaro Martinez, che prende 7. Tacco e punta, finezza e concretezza. Il Toro fa festa e dimentica Napoli. Sempre sul pezzo, attivo sul primo passo, detta il passaggio e lavora di sponda. Il gol è una conseguenza. Testa lontana dal Barça, almeno per una notte.

CAMPIONE – Voto 7 anche per Eriksen. Impatto da campione, l’assist per Lukaku è una perla. Accorcia e allunga, alterna il gioco di prima all’impostazione. Il balletto davanti ad Audero a inizio ripresa è un piacere per gli occhi. La nuova Inter è costruita attorno a lui.

PECCATO GLI ERRORI – Anche Lukaku merita 7. Gol con dedica per Floyd, raddoppio sprecato col sinistro, poi apre la strada al 2-0. Sono le sue partite, difficile non trovarlo nel tabellino. E poteva farne di più: quel sinistro fuori a inizio ripresa grida vendetta.