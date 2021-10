Lautaro Martinez, in queste ore Inzaghi deciderà se impiegarlo o meno – CdS

Lautaro Martinez giocherà dal primo minuto in Lazio-Inter? Come specificato dal Corriere dello Sport questa mattina sarà decisiva per Simone Inzaghi per decidere cosa fare.

RIFINITURA – Questa mattina Inzaghi avrà gli elementi per decidere se mandare in campo Lautaro Martinez titolare dal primo minuto contro la Lazio, oppure se portarselo in panchina e impiegarlo a gara in corso. Lui, Correa e Vecino sono arrivati ieri in tarda serata, ma ci sono tre aspetti da non sottovalutare: la stanchezza per il volo, il jet-lag, ma anche il recupero dopo l’ultimo match. Sia l’Argentina che l’Uruguay hanno infatti giocato nella notte tra giovedì e venerdì. Inoltre, Inzaghi dovrà anche ragionare in ottica Champions League e sfida contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport