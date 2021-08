Lautaro Martinez in gruppo. Inzaghi lancia la nuova coppia Inter? – Sky

Venerdì alle 20.45 si giocherà Hellas Verona-Inter. Simone Inzaghi spera di recuperare Lautaro Martinez dopo l’assenza per squalifica e infortunio contro il Genoa. Ecco le ultime secondo Andrea Paventi di “Sky Sport”

TORO – «Allenamento in corso per l’Inter. Prima parte del lavoro in gruppo per Lautaro Martinez, poi vedremo se farà tutto il lavoro con la squadra. Capiremo poi nei prossimi giorni se potrà partire titolare contro l’Hellas Verona. Inzaghi ha infatti bisogno la coppia con Dzeko in attesa di capire chi vincerà il ballottaggio tra Belotti e Correa». Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24”.