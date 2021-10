Lautaro Martinez in dubbio dal 1′ per Empoli-Inter: le scelte di Inzaghi – SM

Lautaro Martinez potrebbe trarre vantaggio dal turno infrasettimanale… partendo dalla panchina. Inzaghi sembra intenzionato a cambiare la coppia offensiva in Empoli-Inter e, come riportato da Sport Mediaset nel corso del TG sportivo su Italia 1, il numero 10 argentino è candidato per non scendere in campo dal 1′

COPPIA ALTERNATIVA – Tra gli attaccanti nerazzurri probabilmente il più stanco al momento è il bosniaco Edin Dzeko che, però, sembra irrinunciabile. E per questo Simone Inzaghi non vuole rinunciarci dal 1′. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, nelle rotazioni previste per Empoli-Inter in attacco a rischiare il posto è l’argentino Lautaro Martinez, che quindi potrebbe rifiatare. Pronti a rimpiazzarlo il cileno Alexis Sanchez e il connazionale Joaquin Correa, quest’ultimo completamente recuperato. Nel turnover dell’Inter previsto per il turno infrasettimanale in programma domani a Empoli (vedi informazioni), confermato Federico Dimarco al posto di Ivan Perisic come quinto sinistro di centrocampo. Oltre a Lautaro Martinez e Perisic, a rifiatare dovrebbero essere anche altri due titolari: a Inzaghi la scelta (vedi articolo).