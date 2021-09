Lautaro Martinez: «I gol sbagliati? Ci vogliono concentrazione e cattiveria»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Bologna, valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A.

LA COPPIA CON CORREA – Lautaro Martinez parla del fatto che sarà in coppia con Correa: «Abbiamo fatto già un paio di partite in nazionale, ci conosciamo. Oggi all’Inter abbiamo fatto due allenamenti. Oggi dobbiamo entrare in campo, dimostrare e fare di meglio per vincere. Bisogna essere più concentrati e cattivi. Sappiamo la situazione e dobbiamo stare tranquilli. Quando crei tanto e non fai gol lo paghi, oggi dobbiamo essere concentrati e fare gol quando abbiamo le occasioni. Dobbiamo muovere la palla e far correre loro».

IL RUOLO NELL’INTER – Lautaro Martinez non sente la responsabilità di essere l’uomo immagine dell’Inter dopo la partenza di Lukaku: «Io sono tranquillo. Sono sempre così dal primo giorno, mi sono messo a disposizione e faccio il massimo dando una mano. Sono qui per vincere, lavorare e dare il meglio per l’Inter».