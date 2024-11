Lautaro Martinez guida l’Inter contro l’Arsenal. Dilemma Inzaghi sul compagno di reparto – CdS

Stasera a San Siro l’Inter affronta l’Arsenal in una partita di Champions League decisiva per il cammino europeo dei nerazzurri. La certezza di formazione, così come ribadito anche questa mattina dal Corriere dello Sport, è Lautaro Martinez. Resta il dubbio sul compagno di reparto dell’argentino per mister Simone Inzaghi.

IN ATTACCO – Al centro dell’attacco ci sarà il capitano Lautaro Martinez, la cui condizione è in netta crescita. L’argentino viene da due gol consecutivi in Serie A, contro Empoli e Venezia, e punta a confermare il suo momento positivo anche in Europa. È la prima volta in questa stagione che Lautaro Martinez partirà titolare in Champions, una novità significativa che segna l’intenzione di Simone Inzaghi di affidargli le chiavi dell’attacco in una sfida cruciale. Lautaro Martinez è indubbiamente uno dei pilastri dell’Inter, ma la sua prestazione europea ha ancora margini di miglioramento. Il suo rendimento in Italia è indiscusso, ma in Champions League il “Toro” non ha ancora raggiunto la costanza necessaria per imporsi come top player a livello internazionale. Il settimo posto nel recente Pallone d’Oro è stato una delusione per lui, e Lautaro Martinez sa che solo brillando sul palcoscenico europeo potrà ambire a un riconoscimento ancora maggiore in futuro

Dilemma Inzaghi sul compagno di reparto di Lautaro Martinez

COPPIA – Accanto a Lautaro Martinez, Inzaghi sta valutando attentamente le opzioni per l’attacco. Mehdi Taremi, è il candidato favorito secondo le ultime indiscrezioni. Curiosamente, Taremi è sempre partito titolare in Champions quest’anno, mentre in campionato è stato spesso relegato in panchina. La sua fisicità e abilità di gioco di sponda potrebbero rivelarsi fondamentali contro la difesa compatta dell’Arsenal. Tuttavia, l’ipotesi di una conferma di Marcus Thuram resta sul tavolo. Il francese, titolare contro il Venezia e rimasto in campo fino al fischio finale, ha dimostrato ancora una volta di essere in ottima forma. Questa doppia sfida impone all’Inter di bilanciare le energie fisiche e mentali dei suoi uomini. Inzaghi potrebbe applicare una strategia di rotazioni, già usata efficacemente nelle gare europee precedenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno