Lautaro Martinez gioca Inter-Atalanta? Decisione con tanti fattori

Lautaro Martinez ha superato l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro il Lecce sabato. Sarà a disposizione per Inter-Atalanta, ma ora c’è da capire quanto giocherà e come gestirlo per il futuro.

DI RIENTRO – Lautaro Martinez c’è. La notizia di poco meno di un’ora fa, sul fatto che ha svolto quasi tutta la seduta mattutina di allenamento con i compagni ad Appiano Gentile, certifica come l’infortunio sia ormai alle spalle. Un problema muscolare di poco conto, forse inevitabile visto che ha dovuto forzare per giocare contro il Genoa. Ma che lo ha tenuto fuori sabato col Lecce e rischiava di fare altrettanto per Inter-Atalanta. Partita dove invece Lautaro Martinez sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi. Ed è qui che iniziano le valutazioni, perché c’è tanto da definire da qui a venerdì sera. Anche con una gestione che va oltre la sfida di dopodomani.

Lautaro Martinez per Inter-Atalanta: le condizioni

SCELTA DA FARE – Il recupero è concluso, ma appare difficile che il capitano possa essere titolare venerdì sera. Dipenderà da condizioni e sensazioni. Quasi scontato venga confermata la coppia d’attacco formata da Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che ha giocato (e bene) contro il Lecce con un rigore procurato e un assist. Per Lautaro Martinez più facile vedere un impiego dalla panchina, con l’augurio che magari non serva. Peraltro la curiosità è che l’ultimo gol del Toro al Meazza risale proprio al precedente Inter-Atalanta, 4-0 il 28 febbraio, quando sbagliò anche un rigore (segnò Federico Dimarco sulla ribattuta). C’è poi un’altra indicazione: la nazionale. L’Argentina l’ha convocato per le due partite di inizio settembre, entrambe in trasferta. Se Lautaro Martinez dovesse giocare venerdì sarebbe molto complicato preservarlo, di contro tenendolo in panchina ci sarebbero margini per fare in modo che rimanga in Italia. Dove sarebbe meglio passasse la sosta.