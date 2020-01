Lautaro Martinez fumoso, Lukaku dura un tempo, Candreva involuto – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle boccia sette giocatori nerazzurri. Lautaro Martinez e Candreva sono i peggiori, male anche Lukaku, Sensi e Godin.

FUMOSO – Lautaro Martinez prende 5. Insolitamente fumoso, non risce mai a trovare il guizzo giusto.

UN TEMPO SOLO – Lukaku prende 5,5. Mette i brividi a Gabriel con un sinistro che sibila di poco fuori ed è protagonista nell’azione del palo di Brozovic. Nel secondo tempo esce dalla partita.

RIENTRO A META’ – Voto 5,5 anche per Sensi. Nel primo tempo, pur senza fare meraviglie, smista palloni con classe e pericolosità. Ripresa evanescente.

INVOLUTO – Candreva prende 5. Non dà mai profondità alla manovra confermando di attraversare un periodo di involuzione dopo una prima parte di stagione coi fiocchi. L’ammonizione presa, gli costerà il Cagliari per squalifica: occasionissima per Young.

BENE A META’ – Voto 5,5 per Godin. Dovendo contrastare gli avversari a trenta metri dall’area non è nella sua “confort zone”, però fa tutto per bene. Assolutamente rivedibile quando invece deve impostare l’azione.