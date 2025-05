Lautaro Martinez e Frattesi convocati per Como! E il punto su 2 – Sky

Lautaro Martinez e Frattesi convocati per Como-Inter. I due oggi hanno lavorato con il gruppo e saranno a disposizione per il Sinigaglia.

CONVOCATI PER COMO – Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24 da Appiano Gentile, ha parlato della trasferta dell’Inter sul campo del Como, valida per l’ultima giornata di campionato. Sciolte le riserve su Lautaro e Frattesi, che saranno convocati. Così il collega: «Lautaro Martinez e Davide Frattesi convocati, non partiranno dal 1’. La decisione su Benjamin Pavard e Piotr Zielinski domattina ma non credo partiranno. Riposeranno tanti titolari: da Henrikh Mkhitaryan a Nicolò Barella passando per Alessandro Bastoni e la Thu-La che si accomoderà in panchina. Mehdi Taremi e Joaquin Correa in avanti con Nicola Zalewski in appoggio e turno di riposo anche per Denzel Dumfries, con chance per Matteo Darmian».

RIECCOLI – Lautaro Martinez e Frattesi non vedono campo dalla notte epica del 6 maggio, ossia dal ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Entrambi peraltro a segno, con il Toro ad aprire la partita e l’ex Sassuolo a segnare il gol decisivo che ha mandato la Beneamata a giocarsi la finale del 31 maggio. I due non partiranno dal primo minuto, ma quasi sicuramente verranno testati a partita in corso. C’è da fare il rodaggio in vista dell’Allianz Arena.