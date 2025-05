Lautaro Martinez e Frattesi a Como? L’Inter ha due imperativi – CdS

Nella giornata di ieri sono arrivate buone notizie sui fronti Lautaro Martinez e Davide Frattesi. A stretto giro di posta dovrebbero ritornare arruolabili al 100% e col Como hanno chance di esserci. Al Sinigaglia, venerdì sera, l’Inter giocherà con due imperativi non banali.

IMPERATIVI – Messi da parte rabbia e delusione, ieri l’Inter è ritornata subito al lavoro per preparare l’ultima partita di campionato, ossia quella contro il Como di Cesc Fabregas, in programma venerdì sera al Sinigaglia. Nonostante, le reali poche chance scudetto, l’Inter andrà sul Lago con due imperativi non banali: provarci fino alla fine senza rimpianti, ma anche fare le prove tecniche in vista della finale di Champions League contro il PSG il prossimo 31 maggio. Per lo scudetto, c’è da essere realisti: le possibilità di vedere l’Inter campione d’Italia intorno alle 22.40 circa sono abbastanza remote. I nerazzurri dovranno vincere al Sinigaglia e sperare in una non vittoria del Napoli in casa contro il Cagliari già salvo. Insomma, è ormai tutto pronto e servito per il quarto scudetto azzurro. Ieri, dall’allenamento di Appiano Gentile, sono arrivate due buone notizie riguardanti Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

Lautaro Martinez e Frattesi vedono Como-Inter

VERSO IL RECUPERO – Sia Lautaro Martinez che Frattesi, ieri, hanno lavorato a parte ma sul campo e non più in palestra. A stretto giro di posta, scrive il Corriere dello Sport, rientreranno in gruppo. Probabilmente tra oggi e domani. Quindi, entrambi si candidano ad una convocazione per la sfida col Como. L’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di fargli fare uno spezzone di partita, in maniera tale da arrivare a Monaco già con qualche minuto sulle gambe. I due non possono mancare. D’altronde, insieme a Sommer e Acerbi, sono i due protagonisti che hanno portato l’Inter per la seconda volta in finale di Champions negli ultimi tre anni.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua