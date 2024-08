Lautaro Martinez verso il forfait con l’Inter, occhio anche all’Argentina

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata pochi minuti fa la notizia dell’infortunio di Lautaro Martinez, che va verso il forfait in vista di Inter-Lecce di domani. Entità del problema e tempi di recupero ancora da monitorare, ma attenzione all’Argentina.

VERSO IL FORFAIT – Un problema muscolare porta Lautaro Martinez verso il forfait in Inter-Lecce di domani. Partita che vedrà quindi scendere in campo Mehdi Taremi per la sua prima da titolare in maglia nerazzurra, a San Siro. Un problema non di facile gestione per Simone Inzaghi, che ha un attacco ancora piuttosto lacunoso, con un Marko Arnautovic rientrato da un problema fisico e un Joaquin Correa praticamente con le valigie in mano. Il tutto alle porte anche di un’altra partita già importantissima, ovvero quella tra sette giorni in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Lautaro Martinez, problemi con l’Inter. Occhio all’Argentina

SOSTA PER LE NAZIONALI – A complicare ulteriormente la situazione arriva anche la sosta per le nazionali, prevista per la prima settimana di settembre. Nella quale Lautaro Martinez sarà chiamato a giocare con la maglia dell’Argentina in due gare: la prima contro il Cile il 6 settembre, la seconda contro la Colombia solo 4 giorni dopo, il 10. La speranza, a questo punto, è che in caso di un non totale recupero che lo terrà fuori fino alla sosta, Lautaro Martinez possa restare ad Appiano Gentile a recuperare al meglio. Il che sarebbe importantissimo, visto che arriverà poi la UEFA Champions League e il derby contro il Milan alla quinta giornata.