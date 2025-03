Lautaro Martinez, forfait in Inter-Feyenoord: Inzaghi pensa al sostituto!

Lautaro Martinez assente a sorpresa alla vigilia di Inter-Feyenoord. Ciò porta Simone Inzaghi a valutare le opzioni a disposizione per sostituire il capitano in attacco per la sfida di Champions League.

LA NOVITÀ – Inaspettato stop di Lautaro Martinez prima di Inter-Feyenoord. Un affaticamento muscolare tiene il capitano nerazzurro fuori dal gruppo di Simone Inzaghi, costringendolo a svolgere l’allenamento a parte. Ciò conferma l’ipotesi di vedere un altro attaccante al suo posto in attacco domani sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le rotazioni del mister, infatti, erano già praticamente annunciate, considerando il calendario fittissimo dei nerazzurri che domenica dovranno vedersela anche con l’Atalanta in campionato.

Chi al posto di Lautaro Martinez in Inter-Feyenoord? Inzaghi vaglia le opzioni a sua disposizione

LE ALTERNATIVE – Chi giocherà in attacco al posto di Lautaro Martinez in Inter-Feyenoord? Questo quesito, alla luce delle novità giunte dall’allenamento odierno, si aggiunge al resto dei dubbi di formazione di Inzaghi. Tuttavia, guardando alle più recenti scelte dell’allenatore piacentino, è possibile intuire quale sarà la decisione finale per quanto riguarda il duo difensivo. Molto probabile il ritorno di Marcus Thuram dal primo minuto, considerando la panchina e l’utilizzo solo nel finale nella sfida di sabato scorso contro il Monza. Solitamente in coppia col francese, scartando il fedele compagno titolare Lautaro Martinez, viene scelto Mehdi Taremi. L’iraniano, dunque, viaggia verso una maglia da titolare in Inter-Feyenoord, superando le altre alternative offensiva Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L’argentino potrebbe essere scelto come soluzione in un altro reparto di campo, considerando le emergenze, mentre l’austriaco diventerebbe una valida scelta a partita in corso visto il suo ottimo momento.