Lautaro Martinez falso nove: Conte ridisegna l’undici per Fiorentina-Inter

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez è uno dei titolari candidati agli straordinari tra Fiorentina e Juventus. Conte non può esagerare con il turnover, pertanto l’argentino è in lizza per giocare dal 1′ anche in Coppa Italia. Cambiando ruolo

FALSO NOVE – Le scelte non sono ancora state fatte, ma tutto fa pensare che in attacco a rifiatare sia solo Romelu Lukaku. Alla vigilia di Fiorentina-Inter, Antonio Conte ha ancora qualche dubbio di formazione. Poche certezze (vedi articolo) e un paio di opzioni. Una di queste prevede il cambio modulo per favorire l’inserimento di Alexis Sanchez dal primo minuto. Una sola punta supportata dal cileno (3-5-1-1) e, in caso di occasione per Christian Eriksen, anche dal danese (3-4-2-1). La prima punta in questione, salvo sorprese, sarà Lautaro Martinez, schierato da “falso nove” al centro dell’attacco nerazzurro. Non una novità per l’attaccante argentino, che senza Lukaku ha sempre dovuto modificare il suo approccio al ruolo. In Fiorentina-Inter tutto il peso dell’attacco cadrà su Lautaro Martinez?