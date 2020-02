Lautaro Martinez e Lukaku poco pericolosi, Sensi arrugginito – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Napoli boccia col cinque ben cinque nerazzurri: Lukaku, Lautaro Martinez, Sensi, Barella e Brozovic.

NESSUN GUIZZO – Lautaro Martinez prende 5. Torna in campo dopo l’esilio forzato tra Udine e derby per squalifica. Episodio che è servito, visto che – a differenza che in passato – è molto meno colorito nelle proteste. Nel primo tempo, al di là di un colpo di testa che finisce alto, combina poco dalle parti di Ospina. Cresce alla distanza ma gli manca l’acuto.

POCO PERICOLOSO – Lukaku anche prende 5. Nel primo tempo non va mai in profondità, mentre nella ripresa, forse perché pungolato da Conte, cambia registro. Però, alla fine, dalle parti di Ospina non è mai pericoloso. Polveri bagnate.

ANCORA ARRUGGINITO – Il voto di Sensi è 5. Per togliere la ruggine accumulata in tre mesi di stop forzato ci vuole tempo e bisogna gioco-forza passare anche da prestazioni opache come quella contro il Napoli.

TROPPO LINEARE – Brozovic prende 5. Non tocca né in positivo, né in negativo, i picchi del derby. Gara un po’ così, la sua: giropalla sempre ordinato ma senza i tocchi di genio a cui aveva abituato.

POCO INTENSO – Voto 5 per Barella. Rispetto a domenica, pare avere le gomme sgonfie. Non morde, ma accarezza gli avversari e non fa mai uno strappo degno di tal nome. Serata no.