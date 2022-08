Lautaro Martinez e Lukaku infiammano San Siro, e l’Inter è in crescita – TS

L’Inter ha fatto il suo esordio a San Siro in questo campionato e l’attenzione era tutta per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che non hanno di certo deluso. Come descritto da Tuttosport, inoltre, squadra in crescita rispetto Lecce.

GIOIA A SAN SIRO – L’Inter ha vinto anche in casa la prima sfida a San Siro con una prestazione super di tutta la squadra, ma in particolare del tandem Romelu Lukaku–Lautaro Martinez. Gli applausi per il belga dopo la sostituzione non sono mancati. Il protagonista della partita, però, è stato Lautaro Martinez, scatenato nel primo tempo con cinque conclusioni verso la porta, ha trovato poi il 75esimo gol in nerazzurro, proprio come Diego Milito, Facchetti e Cruz. Dieci in più di Lukaku, che ieri non ha segnato ma in compenso si è divertito, realizzando anche l’assist vincente per il compagno. Squadra in netta crescita rispetto la prestazione di Lecce, manca ancora qualcosa in rapidità, ma al 20 agosto ci si può accontentare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini