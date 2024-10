Lautaro Martinez vs Dybala, sfida tra 10: il Toro ribalti un dato – CdS

Roma-Inter è anche la sfida tutta argentina tra due amici numeri 10, Paulo Dybala da un lato e Lautaro Martinez dall’altro. Sul Toro vige un dato, sicuramente non positivo.

DUELLO – Sfida tutta argentina e di qualità domani sera all’Olimpico tra Roma e Inter. Da un lato la Joya Dybala, che ha smaltito il problema ai flessori e dunque sarà regolarmente a disposizione di Ivan Juric; dall’altro, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Dopo i 78′ giocati con la maglia dell’Argentina tra Venezuela e Bolivia, con tanto di gol e assist contro la nazionale di Villegas, il Toro ora è pronto a riprendersi l’Inter. E per farlo dovrà necessariamente passare dall’Olimpico di Roma per sfidare l’amico e connazionale. Lautaro Martinez, finora, ha messo a referto con l’Inter tre gol, due contro l’Udinese e uno con la Stella Rossa, pochi se a confronto con quelli dell’anno passato (addirittura 10 dopo la sosta di ottobre).

Lautaro Martinez punta a riprendersi l’Inter contro la Roma: occhio ad un dato

DATO – Un inizio di stagione così così per Lautaro Martinez, su cui ha influito certamente una preparazione estiva sui generis. L’argentino praticamente non si è mai fermato. Dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, chiuso da capocannoniere, sottolinea il Corriere dello Sport, è volato in Nazionale per disputare la Copa America. E per non farsi mancare nulla, l’ha pure vinta con il titolo (ancora) di top scorer del torneo con cinque gol. Poi uno stacco di appena 15 giorni per rituffarsi sul pianeta Inter, anticipando il rientro dalle ferie e giocando l’esordio col Genoa con pochissimi allenamenti sulle gambe. Tutto ciò si è risentito sul campo. Lautaro Martinez è mancato durante queste settimane anche nella lucidità sotto porta. Un dato è indicativo: sono 13 i tiri tentati verso la porta avversaria, di cui solamente sei finiti nello specchio della porta.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia