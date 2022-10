Lautaro Martinez dubbio all’ultimo per Inzaghi: valuta per Inter-Barcellona

Lautaro Martinez è il principale dubbio di formazione per Inzaghi in vista di Inter-Barcellona, dato che Onana è già sicuro e de Vrij presumibilmente rientrerà per Acerbi. Rai Sport fa il punto sull’argentino.

SCELTA DA FARE – Lautaro Martinez recuperato e a disposizione per Inter-Barcellona, ma non sicuro di giocare. Simone Inzaghi si terrà il dubbio fino all’ultimo, considerate le condizioni dell’argentino e i rischi in vista di sabato col Sassuolo. Partita dove non è peraltro detto che tornerà Romelu Lukaku (vedi articolo). Secondo Rai Sport, pur avendo svolto l’allenamento ieri con i compagni, il numero 10 non è al 100%. Motivo per il quale Inzaghi valuterà per tutta la giornata un impiego stasera in Champions League. Se alla fine non dovesse esserci spazio da titolare per Lautaro Martinez toccherebbe a Joaquin Correa, anche se c’è chi li ipotizza entrambi (vedi articolo).