Lautaro Martinez in dubbio per l’Inter: ore decisive per il recupero prima del Barcellona

Tra oggi e domani si deciderà il destino di Lautaro Martinez in vista della sfida più importante della stagione: il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì sera a San Siro.

RECUPERO? – Lautaro Martinez è ancora in dubbio dopo lo stop muscolare accusato nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore filtra un cauto ottimismo. I controlli effettuati venerdì hanno escluso lesioni ai flessori della coscia sinistra, un primo segnale positivo che ha tenuto vive le speranze dello staff medico e tecnico. Nessun danno strutturale, dunque, ma un affaticamento muscolare che va comunque gestito con la massima prudenza, considerando il peso della partita e l’importanza del giocatore. Dopo le prime ore di stop, la situazione di Lautaro Martinez ha mostrato una lieve evoluzione positiva. Il fastidio si è attenuato e il “Toro” sta facendo di tutto per esserci. La voglia dell’argentino di scendere in campo è tanta, anche solo per dare il suo contributo nei momenti decisivi.

Lautaro Martinez recupero lampo prima del Barcellona? Una sensazione

SENZA FORZARE – L’ipotesi più realistica, al momento, è quella di una convocazione con possibile presenza in panchina: Lautaro Martinez potrebbe non partire titolare, ma rimanere a disposizione per subentrare nella ripresa se la partita lo richiederà. Per prendere una decisione definitiva, sarà però fondamentale il test nella rifinitura di domani. Inzaghi e il suo staff vogliono valutare se il numero 10 sarà in grado almeno di svolgere parte della seduta in gruppo. Solo in quel caso si potrà considerare l’eventualità di inserirlo tra i convocati. Una sfida europea senza il suo capitano sarebbe un duro colpo per l’Inter, ma lo scenario resta aperto.