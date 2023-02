Lautaro Martinez dopo Inter-Udinese chiede scusa i tifosi sotto la Curva: il motivo

L’Inter torna subito a vincere in casa contro l’Udinese dopo il pareggio in trasferta contro la Sampdoria. Anche Lautaro Martinez è tornato a festeggiare, segnando il gol del 3-1 che mette un punto definitivo alla partita. Dopo la partita, però, l’argentino è stato inquadrato dalle telecamere in campo sotto la Curva nerazzurra e non particolarmente felice. Su DAZN hanno spiegato il motivo.

CHIESTO SCUSA – Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Inter in casa a San Siro contro l’Udinese, nonostante abbia segnato un gol da subentrato, al triplice fischio è andato sotto la curva nerazzurra per scusarsi con tutti i tifosi. Secondo quanto ricostruito dall’emittente televisivo, l’attaccante ha chiesto scusa per aver sbagliato il tiro appena prima del suo gol. L’argentino evidentemente ha capito l’importanza di quell’occasione che poteva definitivamente chiudere la partita, così come successo appena un minuto dopo. Scuse non dovute da parte di Lautaro Martinez, ma di certo non scontate e che sottolineano la grandezza di un giocatore e prima ancora di una persona straordinaria.