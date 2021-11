Lautaro Martinez dopo il gol in Serie A punta alla Champions League

Lautaro Martinez ha lo Shakhtar Donetsk nel mirino. Il Toro ha ritrovato il gol in campionato, tornando decisivo col Napoli. E vuole tornare ad esserlo anche in Champions League.

GOL DECISIVO – Col Napoli Lautaro Martinez si è ritrovato. Una partita ben giocata, seppur con pochi guizzi. Anzi, uno solo. Ma decisivo. Chiaramente parliamo del gol del momentaneo 3-1. Che per un attaccante è un grande pregio. Nel caso specifico dell’argentino non succedeva da un po’. Quella rete serviva. A lui e all’Inter tutta. E mette il Toro nelle condizioni di puntare lo Shakhtar.

ASTINENZA – Lautaro in questa stagione non ha segnato in Champions League. In generale non lo fa da Real Madrid-Inter, data 3 novembre 2020. Un anno intero senza segnare. Un lasso di tempo che inizia ad essere ampio. Troppo per uno come lui. Non a caso un periodo non semplice per tutta l’Inter nella competizione. Con lo Shakhtar dunque Lautaro ha una nuova occasione. La seconda dopo il Napoli, che ha saputo cogliere.

GOL CERCASI – Martinez come tutti gli attaccanti vive per il gol. Lo sa benissimo da quanto non segna in Champions. E si ricorda di sicuro i precedenti proprio con lo Shakhtar. L’obiettivo nella sua testa è chiaro. La sfida di questa sera è nel mirino. Ritrovare la rete anche in coppa, in una partita che è diventata simbolica negli ultimi anni, sarebbe un importante gesto da leader dell’attacco.