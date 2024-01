Lautaro Martinez e Dimarco puntano Verona, ma Inzaghi va sul sicuro – Sky

Lautaro Martinez e Dimarco puntano al recupero prima della sfida in casa col Verona. Simone Inzaghi valuta, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, le scelte di formazioni saranno diverse.

A LAVORO – Nuovo anno, nuova vita, ma stesso lavoro, dedizione e voglia di vincere. L’Inter dopo Capodanno tornerà a lavorare ad Appiano Gentile il 2 gennaio, per preparare l’importante sfida casalinga contro il Verona. Restano ancora fuori Lautaro Martinez e Federico Dimarco per infortunio, ma anche domani lavoreranno a parte con la speranza di poterli almeno convocare. Qualora dovessero rientrare, come pronosticato, tra i convocati non è affatto detto che scendano in campo dal primo minuto. Anzi, il passato insegna che Inzaghi è sempre stato giustamente molto cauto in queste situazioni: tradotto, a oggi la coppia d’attacco più probabile è quella formata da Thuram e Arnautovic, con il capitano pronto a mettere minuti nelle gambe in corso di partita. Stesso discorso sulla fascia sinistra su cui giostrano Carlos Augusto e Dimarco.