Lautaro Martinez, un dato in trasferta fa ben sperare per Empoli-Inter

Lautaro Martinez sembra destinato a una nuova maglia da titolare in Empoli-Inter. Analizzando i numeri del ‘Toro’ viene fuori un dato interessato legato alle trasferte nerazzurre.

CONFERMA – La prestazione sostanzialmente sterile contro la Juventus e il viaggio a Parigi – con i conseguenti e comprensibili festeggiamenti – in occasione della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, non dissuadono Simone Inzaghi dallo schierare Lautaro Martinez titolare in Empoli-Inter. Al netto dell’assenza per infortunio nella seconda di campionato, finora l’argentino non ha mai lasciato il suo posto fisso nell’undici nerazzurro di Serie A. A differenza, invece, ti quanto avvenuto in Champions League, dove nelle tre sfide il ‘Toro’ si è sempre accomodato in panchina per poi subentrare nell’ultima mezz’ora. Per Empoli-Inter, dunque, Inzaghi ha intenzione di rispettare la sua ‘regola’, con la speranza che Lautaro Martinez possa ripagare la scelta con un gol o, almeno, disputando una gara alla sua altezza. Analizzando i numeri collezionati fino a questo punto della stagione, comunque, un dato in particolare regala buone aspettative.

L’analisi dei numeri di Lautaro Martinez alla vigilia di Empoli-Inter

NUMERI – Quello visto fino alla nona giornata di Serie A non è di certo l’attaccante al quale Lautaro Martinez ci ha abituati. L’argentino non ha ancora raggiunto una forma fisica ottimale e i gol fatti parlano chiaro. In undici presente il capitano nerazzurro ha messo a segno in tutto quattro gol (e tre assist), conteggiando campionato italiano ed europeo insieme. Ma alla vigilia di Empoli-Inter il dato che ci interessa è quello legato alle realizzazioni in Serie A, dove ha firmato tre delle totali quattro reti stagionali.

IL DATO – Ciò che balza all’occhio è che sia la doppietta, che ha permesso finalmente di sbloccarsi, contro l’Udinese, che il gol della vittoria contro la Roma, sono arrivati in trasferta. Nonostante San Siro non faccia altro che spingere Lautaro Martinez e i suoi compagni alla vittoria, finora l’argentino ha reso, in fatto di numeri, lontano da Milano. Proprio dove saranno i nerazzurri domani, quando dovranno scendere sul campo del ‘Carlo Castellani’ in occasione di Empoli-Inter. E chissà che non sia proprio lì che, dopo aver guadagnato il settimo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2024, Lautaro Martinez riuscirà a trovare anche il suo quinto gol stagionale.