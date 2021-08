Lautaro Martinez, cori e applausi dai tifosi prima di Parma-Inter

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Parma-Inter, amichevole in programma questa sera alle ore 19 (vedi le formazioni ufficiali). Secondo quanto riportato dall’inviato di “Sky Sport” Marco Bovicelli, i tifosi nerazzurri presenti allo stadio Ennio Tardini hanno riservato cori e applausi a Lautaro Martinez.

ACCOGLIENZA – Grande accoglienza allo stadio Ennio Tardini per Lautaro Martinez. Secondo gli aggiornamenti che arrivano da “Sky Sport”, i tifosi presenti allo stadio per l’amichevole Parma-Inter hanno tributato cori e applausi all’attaccante argentino, rimasto ora l’unico grande attaccante della squadra dopo l’addio di Romelu Lukaku. Queste le parole sul tema dell’inviato Marco Bovicelli: «Tanti cori e applausi per Lautaro Martinez, è lui ora il giocatore a cui i tifosi si vogliono affidare dopo l’addio ormai quasi ufficializzato di Romelu Lukaku».