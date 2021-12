Lautaro Martinez: «Contro il Real Madrid per vincere, ma prima la Roma»

Lautaro Martinez in un’intervista su Sportmediaset (QUI la prima parte) ha continuato a parlare del percorso di crescita suo e della squadra, facendo un riferimento alle prossime due sfide contro Roma e Real Madrid.

PER LA SQUADRA – Lautaro Martinez parla del momento suo e della squadra, che punta a vincere più partite possibili: «Stiamo lavorando tanto, io cerco sempre di aiutare i miei compagni, a volte si riesce a fare gol a volte no, ma mi sento bene e mi trovo bene. Quello è importante, vuol dire che stiamo tutti bene con la testa e questo è importante. Inzaghi mi sta aiutando molto, io cerco sempre di imparare tanto dagli allenatori perché hanno esperienza e cercano di fare il meglio per il calciatore».

PROSSIME SFIDE – Lautaro Martinez ha parlato anche della sfida di domani contro la Roma, con riferimento alla sfida contro il Real Madrid: «Ora pensiamo alla partita contro la Roma, una squadra forte che cerca sempre di giocare bene a calcio. Dobbiamo riposare bene e andare lì a fare la partita in un ambiente caldo. Poi penseremo a Madrid, dove vogliamo andare a vincere. Sicuramente sarebbe un segnale per tutti riuscire a vincere lì, sarebbe importante per continuare a crescere, per il gruppo. Sarà troppo importante per noi quella partita».

Fonte: Sportmediaset