Lautaro Martinez, confermato il partner d’attacco. Con un obiettivo – TS

Confermato il partner d’attacco di Lautaro Martinez per Inter-Torino di questa sera (ore 18). Stando a Tuttosport, infatti, sarà Edin Dzeko a scendere di nuovo in campo dal primo minuto a fianco dell’argentino. Con l’obiettivo di arrivare al centesimo gol in Serie A.

CONFERMA – Si scalda l’attacco dell’Inter per la sfida di questa sera contro il Torino. Specialmente Lautaro Martinez, a secco nelle ultime due gare contro Milan e Bayern Monaco. Al suo fianco, proprio come nella gara di Champions League, ci sarà nientemeno che Edin Dzeko, con Joaquin Correa che resterà a guardare dalla panchina. Proprio il bosniaco proseguirà nel suo obiettivo di arrivare a quota 100 gol in Serie A. Dovesse riuscirci, diventerebbe – dopo Goran Pandev e Sergio Pellissier – il terzo giocatore più anziano a riuscirci.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna