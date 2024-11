Lautaro Martinez, le condizioni in vista di Inter-Lipsia. Arruolabile?

Lautaro Martinez è uno dei grossi punti di domanda per Simone Inzaghi a due giorni da Inter-Lipsia, sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato di UEFA Champions League. Attesa per capire se possa essere arruolabile, dopo l’attacco febbrile degli ultimi giorni

FEBBRE – Assente per Verona-Inter dopo il rientro dagli impegni con l’Argentina a causa di un attacco febbrile, resta ancora in forse la presenza del capitano nerazzurro Lautaro Martinez per la partita di martedì a San Siro contro il Red Bull Lipsia. Sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League. La sua assenza al Bentegodi non ha pesato, tanto che Joaquin Correa, che ha di fatto preso il suo posto da titolare in campo, non lo ha assolutamente fatto rimpiangere. Un’occasione anche di riposare per l’argentino, che sta giocando senza sosta tra club e nazionale.

Lautaro Martinez, che condizioni per Inter-Red Bull Lipsia? Simone Inzaghi attende risposte

DECISIONE FINALE – Oggi l’Inter ha svolto un allenamento dopo la trasferta vincente di ieri a Verona, mentre domani è in programma la rifinitura direttamente sul prato di San Siro. Tra oggi e domani, quindi, si capirà quelle che sono effettivamente le condizioni di Lautaro Martinez e la sua presenza o meno martedì. Resta il fatto che oggi l’argentino oggi si è allenato regolarmente in gruppo, lasciando intendere che sarà a disposizione. Posto che Mehdi Taremi partirà con ogni probabilità da titolare dopo essere rimasto in panchina nella trasferta di ieri, se fosse arruolabile l’argentino giocherebbe al suo fianco. Attenzione però anche a una ‘sorpresa’ di Simone Inzaghi: la possibilità di schierare Marko Arnautovic con l’iraniano, come già visto anche in occasione della gara casalinga contro la Stella Rossa. Tutto dipende dalla rifinitura di domani.