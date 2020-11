Lautaro Martinez col Real Madrid risponde presente, gara importante

Lautaro Martinez

Real Madrid-Inter ha visto tra i suoi protagonisti Lautaro Martinez. L’argentino ha preso sulle sue spalle il peso dell’attacco in assenza di Lukaku.

FINALMENTE PROTAGONISTA – Per quanto riguarda gli artisti in maglia nerazzurra, il protagonista di Real Madrid-Inter è stato sicuramente Lautaro Martinez. L’argentino in assenza del suo gemello Lukaku è sempre chiamato a fare qualcosa di più. E dopo qualche gara difficile il Toro ha risposto presente. Proprio quella più prestigiosa.

PRESENZA IN CAMPO – Col Real Madrid il numero 10 non è partito benissimo e ha commesso in generale alcuni errori di pura sufficienza non consoni a un giocatore col suo talento. Ma sono dettagli rispetto alla sua presenza nel match. Questa è la grafica dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Lautaro si è fatto vedere per tutto il campo, ergendosi come riferimento del gioco offensivo. Non come Lukaku, ma insomma quasi. I suoi tocchi sono 44 e i passaggi 26, ben oltre la sua media di 16 a gara.

PRESENZA MENTALE – Martinez col Real Madrid soprattutto ha mostrato presenza mentale. Un dettaglio che spesso è stato il suo punto debole. Il Toro infatti se non segna subito, se non trova le sue giocate, ha una sinistra tendenza a sparire dal campo. Col Real invece è riuscito a superare un inizio pasticciato trovando un gol, una traversa e un assist. E in particolare la palla per Perisic è un segnale molto positivo. Ha fatto la scelta più intelligente e produttiva, non la più scontata. “Dimenticando” per un attimo la porta, cosa mai facile per una punta. Piano piano Lautaro Martinez sta crescendo?