Lautaro Martinez col Ludogorets distratto, continua a non segnare – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Ludogorets-Inter tra i nerazzurri boccia solo Lautaro Martinez. L’argentino non è in serata.

IN CRISI – Unico bocciato dell’Inter contro il Ludogorets è Lautaro Martinez. Per l’argentino il voto è 5. Partita da “Chi l’ha visto?”. Forse le parole di Messi lo distraggono o forse non è in serata. Fatto sta che per la quinta gara di fila non segna e stavolta non è mai davvero pericoloso. Ammonito e diffidato, al ritorno non ci sarà.