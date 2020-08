Lautaro Martinez, che risposta: con lo Shakhtar prestazione super

Lautaro Martinez nella partita contro lo Shakhtar Donetsk si è preso la scena. L’argentino non aveva ancora segnato in Europa League e ha risposto ai bisogni della squadra.

TORO PRESENTE – La risposta che serviva, proprio quando serviva. Lautaro Martinez nella sfida con lo Shakhtar Donetsk doveva fare un passo avanti. Soprattutto per l’assenza di Sanchez, che ha ridotto all’osso ancora una volta le opzioni offensive di Conte. Ma non solo. Lo ha fatto. Netto. Dimostrando di che pasta è fatto.

GOL LAMPO – La chiave della partita è al minuto 18. Lautaro trova il gol subito, con un’incornata in stile Crespo su cross di Barella. La rete nella prima mezz’ora è la sua specialità, come confermano i dati Opta: nei 5 campionati principali nessuno ha segnato tanto quanto lui in questo periodo di tempo. I gol sono 13, staccato Lewandowski a 12. Non solo, quando la trova si esalta e a quel punto nulla è impossibile. Vedi secondo gol e assist a Lukaku. Il gol lo ha sbloccato, ma forse non è un caso sia arrivato proprio in questa gara. Il confine tra causa e sintomo in questo caso è davvero sottile. Il Toro ha giocato con una confidenza straordinaria, specialmente per un ’97 alla sua prima semifinale europea. Una partita da grande giocatore, con il nome nel tabellino come ciliegina.

PRESTAZIONE SUPER – La sua valutazione su Whoscored dice tutto: per Lautaro il voto è 10, come il numero di maglia. Un assist, 2 gol, 4 tiri, 5 dribbling riusciti. Il Toro stava giocando bene in questa Europa League, ma serviva qualcosa di più. Il compitino non fa per lui. Contro lo Shakhtar, in semifinale, nella partita peggiore di Lukaku malgrado i gol, si è preso il palcoscenico. Anche la gestione dei tempi scenici è notevole.