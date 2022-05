Lautaro Martinez certezza dell’Inter: Inzaghi ha deciso chi affiancargli – Sky

Lautaro Martinez è pronto a scendere in campo in Inter-Empoli. Salvo sorprese dell’ultimissima ora, sarà l’argentino a guidare l’attacco nerazzurro a San Siro. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi opterà per il numero 10 prima punta

COPPIA BEN ASSORTITA – A pochi minuti dalla riunione tecnica pre-partita, le scelte di Simone Inzaghi sembrano ormai fatte. E arrivano conferme su chi farà coppia con Lautaro Martinez in attacco. Ovvero, sull’utilizzo di Joaquin Correa dal 1′ in Inter-Empoli (vedi probabile formazione). Correa sarà la seconda punta a supporto di Lautaro Martinez. La conferma di riguarda anche il resto della formazione di Inzaghi. Questo l’ultimo aggiornamento del collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport a San Siro – a ridosso dell’annuncio delle formazioni ufficiali di Inter-Empoli.