Lautaro Martinez in cerca di riscatto, l’Inter si affida al suo capitano – CdS

Lautaro Martinez ancora titolare in Empoli-Inter per permettergli di risollevarsi. L’Inter ha bisogno delle reti del suo capitano. Un inizio di stagione complicato per lui, con soli tre gol realizzati. Ma oggi contro l’Empoli partirà dal primo minuto.

BOMBER CERCASI – Questa sera, nel confronto delle 18:30 tra Empoli e Inter, il capitano Lautaro Martinez scenderà ancora in campo da titolare. La squadra nerazzurra ha bisogno dei suoi gol, oggi più che mai. L’inizio di stagione del centravanti argentino è stato ben lontano dai suoi abituali standard: con solo tre reti segnate in campionato, di cui una doppietta, Lautaro Martinez non ha ancora trovato la costanza realizzativa che lo aveva contraddistinto nella scorsa stagione. Lo scorso anno, dopo le prime nove giornate, vantava già undici reti all’attivo, inclusi due doppi e un poker in una singola partita. Come se non bastasse, l’Empoli è una delle poche squadre a cui non è riuscito a segnare in Serie A. Reduce da un calendario fitto di impegni che include anche le trasferte con la nazionale argentina, ha finora accusato una condizione fisica non ottimale. Con gli impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League, Simone Inzaghi ha potuto contare su Lautaro Martinez solo a singhiozzo. In Serie A, ad esempio, l’attaccante ha saltato solo la sfida contro il Lecce per infortunio. Mentre in Champions League ha iniziato sempre dalla panchina.

Lautaro Martinez gol, testa e ritmo da ritrovare: obiettivo Empoli!

ANCORA A SECCO – Il percorso stagionale di Lautaro Martinez, atteso oggi da una prova importante, evidenzia la necessità di riprendere il ritmo della scorsa stagione per tornare al vertice tra i marcatori. Dopo la sfida particolarmente dura contro la Juventus, che ha confermato una condizione atletica da ritrovare, Inzaghi punta su di lui ancora da titolare. Sperando che il campo, più che gli allenamenti, possa dare il tempo necessario al suo capitano per ritrovare forma e fiducia. Accanto a lui, come di consueto in questa fase, sarà presente Marcus Thuram. Il francese è vice-capocannoniere della Serie A, che a sua volta sta vivendo un buon momento con sette gol all’attivo. L’alleanza tra i due rappresenta una risorsa cruciale per l’Inter, che punta a tenere il passo del Napoli primo in classifica.

LA SVOLTA – La prossima pausa per le nazionali a novembre rappresenta un’ulteriore sfida per il giocatore, che si ritroverà di nuovo a percorrere migliaia di chilometri per unirsi all’Albiceleste, perdendo opportunità di allenarsi ad Appiano Gentile. Nonostante ciò, Inzaghi continua ad avere fiducia in lui, sicuro che, una volta recuperato il miglior stato di forma, Lautaro Martinez tornerà a incidere con regolarità. L’argentino ha più volte dimostrato di essere un leader per il gruppo e, nonostante le difficoltà iniziali, lo staff tecnico e i tifosi sono certi che il momento di svolta arriverà presto.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia