Lautaro Martinez capitano per Milan-Inter! Inzaghi cambia: terzo diverso

Sarà Lautaro Martinez il capitano per Milan-Inter (vedi formazioni). L’attaccante argentino è la scelta di Inzaghi per avere la fascia, viste le altre assenze, nel derby di andata delle semifinali di Champions League.

IL LEADER IN CAMPO – Fascia al braccio per Lautaro Martinez, che guiderà l’Inter da capitano nel derby di Champions League col Milan. Per lui è l’ottava volta in stagione, l’aveva già indossata nella stracittadina vinta 1-0 il 5 febbraio con un suo gol. In Champions League l’ha fatto nella sconfitta per 2-0 col Bayern Monaco (ultima del girone da già qualificati) e nello 0-0 col Porto (valso l’accesso ai quarti). È il terzo capitano diverso nei derby stagionali: in Milan-Inter di Serie A c’era ancora Samir Handanovic, nella Supercoppa Italiana l’ormai ex Milan Skriniar. Lautaro Martinez è la scelta di Simone Inzaghi che ha dovuto più volte cambiare capitano, usando anche Marcelo Brozovic, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij.