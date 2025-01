Lautaro Martinez candidato al ‘Player of the week’ Uefa: 3 rivali

L’ottava e ultima giornata della prima nuova super Champions League si è appena conclusa (clicca QUI per rivedere risultati e classifica) e dunque è arrivato anche il momento di votare il “Player of the week”, ossia il miglior giocatore della settimana. Lautaro Martinez candidato. Ci sono anche altri tre rivali, tra cui altri due triplettisti.

CANDIDATO – La fase campionato di Champions League si è conclusa nella giornata di ieri con ben diciotto partite giocate in contemporanea. L’Inter, battendo il Monaco, si è qualificata direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. Unica italiana a farlo. Per Milan, Juventus e Atalanta si passerà dagli spareggi di febbraio. Mattatore della serata di San Siro e autentico protagonista di Inter-Monaco, Lautaro Martinez. Il Toro ha segnato una tripletta. Ecco perché la Uefa lo ha inserito nella lista dei candidati per il cosiddetto “Player of the week“. L’attaccante argentino è in buona compagnia, tra cui insieme ad altri due giocatori che hanno realizzato una tripletta.

Champions League, quattro candidati per il “Player of the week”: Inter rappresentata con Lautaro Martinez

IN LIZZA – Oltre a Lautaro Martinez, sono in lizza per vincere il “player of the week” anche Ousmane Dembele del PSG, Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid e Morgan Rogers dell’Aston Villa. Tutti e quattro hanno disputato delle prestazioni superiori. Il giocatore dell’Inter ha fatto tre gol. Stesso esito per Dembele e Rogers, autore di tre rispettivamente in Stoccarda-PSG (1-4) e Aston Villa-Celtic (4-2). Mentre Griezman ha segnato una doppietta contro il Salisburgo (1-4).