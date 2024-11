Lautaro Martinez e Calhanoglu, i numeri contro la Fiorentina fanno ben sperare l’Inter

Domenica 1 dicembre, l’Inter scenderà in campo al “Franchi” contro la Fiorentina per la 14ª giornata di Serie A, con la consapevolezza di poter contare su due delle sue stelle più incisive contro i toscani: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. I numeri raccontano un rapporto speciale tra i due nerazzurri e la Viola, storicamente tra le loro vittime preferite.

I NUMERI – Lautaro Martinez ha un feeling particolare con le sfide contro la Fiorentina. Nelle ultime cinque presenze in tutte le competizioni contro i toscani, il capitano dell’Inter ha messo a segno ben sette reti, inclusi tre doppiette che testimoniano la sua freddezza sotto porta in queste sfide. I viola sono la squadra contro cui l’argentino ha realizzato più marcature multiple con la maglia nerazzurra, un dato che rende la sfida di domenica una ghiotta occasione per il “Toro” di tornare al gol con più convinzione. Anche Hakan Calhanoglu ha trovato nella Fiorentina una delle sue avversarie preferite. Il centrocampista turco ha segnato cinque gol in 12 precedenti di Serie A contro i toscani, un dato che lo rende il giocatore più prolifico della sua carriera contro questa squadra. Calhanoglu, sempre più leader tecnico del centrocampo nerazzurro.

DUE BUONE NOTIZIE – L’efficacia di Lautaro Martinez e Çalhanoglu contro la Fiorentina rappresenta un’arma in più per Simone Inzaghi, che punta a sfruttare questo “vantaggio” dal punto di vista statistico, per consolidare il momento positivo dell’Inter. Al “Franchi”, i nerazzurri si affidano ai loro uomini migliori per proseguire la corsa ai vertici della classifica. Domenica sarà fondamentale confermare la solidità e l’efficacia che hanno contraddistinto i nerazzurri finora. Con il vento in poppa e i numeri dalla loro parte, gli uomini di Inzaghi sono pronti a regalare un’altra prestazione convincente.