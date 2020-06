Lautaro Martinez: Barcellona lontano. Un solo obiettivo: Napoli-Inter – GdS

Napoli-Inter sarà un crocevia fondamentale per i nerazzurri, per Antonio Conte e per Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è chiamato a mettere da parte le voci di mercato per dedicarsi al rush finale di stagione

PRIORITÀ – Mesi e mesi di rincorse, di sussurri, di trattative impostate e affondate. Castelli di carte e di contratti. Di bonus e d’ingaggi. Lautaro Martinez è ancora un calciatore dell’Inter. Sembra quasi difficile sintonizzarsi nuovamente sui binari dei fatti, ma il Barcellona non ha ancora pagato la clausola. Il ‘Toro’, dal canto suo, non ha mai fatto trapelare interferenze: stasera c’è Napoli-Inter e dovrà dimostrare ad Antonio Conte di non aver preso una sbandata. Difficile azzerare il periodo di corteggiamento blaugrana, ma Lautaro Martinez non avrà il tempo di pensare ai dieci milioni d’ingaggio promessi da Josep Maria Bartomeu. Le immagini e i racconti provenienti da Appiano dipingono un attaccante sorridente, che è riuscito, almeno fin qui, a tenere separato il presente dal futuro.

FEELING DA RITROVARE – Napoli-Inter è un termometro per capire quanto Lautaro Martinez è rimasto dentro l’Inter. Lo svelerà il San Paolo, anche perché l’argentino è rimasto fermo al 26 gennaio: data dell’ultimo gol. Oggi c’è un’altra Inter alle sue spalle, nata durante il lockdown, con Christian Eriksen a far da raccordo tra centrocampo e attacco. Il danese ha grosse chance di partire dal primo minuto stasera (QUI i dettagli), mentre Lautaro Martinez dovrà mettere sul piatto il suo feeling con le trasferte: 10 dei 16 gol stagionali sono arrivati lontano da San Siro. Ma il fattore campo ha assunto ormai una valenza superficiale.

OBIETTIVI – Dubbi non sono ammessi sul feeling tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Antonio Conte vuole ripartire dall’astuzia dell’attacco nerazzurro. Il 6 gennaio, sullo stesso campo, era andata proprio così, ma era un Napoli totalmente diverso. Il Barcellona può aspettare. Oggi i 111 milioni di euro non contano. C’è un impegno da rispettare con l’Inter, che non ammette distrazioni. Lautaro Martinez avrà davanti l’occasione di alzare il primo trofeo della sua carriera. È su questo tasto che ha battuto Antonio Conte, guardando negli occhi il suo giocatore. Napoli-Inter è crocevia un po’ per tutti.

