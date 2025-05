Su Lautaro Martinez attenzione speciale, l’Inter riflette sugli altri 3 – CdS

L’infermeria dell’Inter, al momento, è riempita da ben quattro giocatori, tra questi Lautaro Martinez. Sul Toro vige un’attenzione speciale e contro la Lazio non ci sarà.

LAUTARO – In casa Inter, si monitorano le condizioni di quattro giocatori: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi. Sul capitano vige un’attenzione particolare. L’obiettivo è di riaverlo al 100% per la finalissima del 31 maggio di Champions League contro il PSG. C’è da smaltire c’è l’elongazione muscolare, che lo ha costretto a stringere i denti contro il Barça martedì scorso. Il Toro, dopo aver saltato la trasferta di Torino, non ci sarà neanche contro la Lazio domenica, quando invece rientreranno in campo dal 1′ ben sei big. Inzaghi non vuole correre rischi, c’è la possibilità di un piccolo spezzone all’ultimo turno a Como. Per quanto riguarda gli altri la situazione è un po’ diversa.

Non solo Lautaro Martinez, l’Inter è alle prese con altri 3 acciaccati

GLI ALTRI TRE – Mkhitaryan, Pavard e Frattesi potrebbero, in realtà, c’è esserci quantomeno in panchina contro la Lazio. Per l’armeno e l’italiano si tratta solamente di affaticamento muscolare, mentre il francese, out dal 27 aprile per un problema alla caviglia rimediato con la Roma, dipende dal dolore. Riferisce il Corriere dello Sport, essendo fuori comunque da praticamente tre settimane, ha bisogno di mettere minuti sulle gambe in ottica PSG.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno