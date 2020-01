Lautaro Martinez appannato, Candreva impreciso, Skriniar meglio a sinistra – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” indica in Lautaro Martinez il peggiore in Lecce-Inter. Male anche Candreva, mentre Skriniar ha colpe sul gol.

IL PEGGIORE – Il peggiore in Lecce-Inter è Lautaro Martinez, che prende 5. Giornataccia. Conclude con grande frequenza dopo buoni scambi con Lukaku, ma i suoi tiri sono “molli” o non fanno male. Appannato.

IMPRECISO – Voto 5 anche per Candreva. Sforna un cross dietro l’altro (17 in tutto), ma la mira non è quella giusta. Gli manca la precisione, non la voglia e la corsa. Ammonito e diffidato, salterà Inter-Cagliari.

COLPEVOLE – Skriniar prende 5,5. Meglio sul centro-sinistra rispetto a quando trasloca sul centro destra. Nell’azione del pari anche lui latita.