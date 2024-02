Lautaro Martinez per un’altra notte magica! Due ex interisti nel mirino – TS

L’Inter e Lautaro Martinez sempre più vicini e verso un solo obiettivo. Il Toro pronto a trascinare i suoi nella gara più delicata di questo inizio 2024: dall’altro lato c’è l’Atletico Madrid. Qui, un intreccio di calcio e storia, racconta Tuttosport.

FUTURO – Con 125 gol all’attivo, Lautaro Martinez si colloca come l’ottavo miglior marcatore di sempre nell’albo d’oro dell’Inter. Tuttavia, il “Toro” mira a conquistare un posto ancora più prestigioso, puntando a diventare il miglior goleador nerazzurro nella storia della Champions League. Come raccolto da Tuttosport, l’attaccante argentino ha già segnato 12 gol nella competizione europea, portandosi a soli due gol dal Julio Cruz e Adriano, rispettivamente a 13 e 14 reti. Negli ultimi tre match di Champions League però, Lautaro Martinez complice anche il fitto calendario in campionato, ha riposato giocando solo qualche spezzone delle tre gare del girone di ritorno.

OBIETTIVO – Un’eventuale doppietta di questa sera porterebbe Lautaro Martinez nell’olimpo interista. Ancora più importante però sarebbero i due gol in ottica qualificazione ai quarti di finale. Attenzione però a qualche strana esultanza vista anche la diffida e che rischia poi di rovinargli il ritorno al Cívitas Metropolitano. Proprio quello stadio che come San Siro rischiava di farlo diventare grande. Proprio perché prima di sbarcare a Milano, Lautaro Martinez aveva già firmato un pre-accordo e svolto le visite mediche proprio con l’Atletico Madrid. Poi invece, la storia che sembrava scritta è stata cambiata e Lautaro Martinez si è ritrovato a vestire il nerazzurro, diventandone prima leader e poi capitano. Adesso la grande occasione di trascinare i suoi in Europa ed entrare sempre di più nella storia di questo club.

Fonte: Tuttosport – Simone Torna