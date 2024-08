Lautaro Martinez OK all’allenamento! Le indicazioni per Inter-Atalanta

È vigilia di Inter-Atalanta e ci sarà anche Lautaro Martinez nell’allenamento del giorno prima ad Appiano Gentile. Di questo ha parlato Paventi in un intervento su Sky Sport 24.

LA POSIZIONE – Non è più una notizia il fatto che Lautaro Martinez si stia allenando col gruppo. Ma da oggi, vigilia di Inter-Atalanta, arriveranno ulteriori informazioni sulla possibilità di vederlo in campo da titolare o a gara in corso. L’argentino è al momento assieme ai compagni al BPER Training Centre di Appiano Gentile, in attesa della penultima seduta prima della partita di domani (ore 20.45). Andrea Paventi aggiorna sulle indicazioni che arrivano.

Lautaro Martinez in Inter-Atalanta, sì o no? Le novità

DI RIENTRO – Le parole di Paventi: «L’allenamento inizierà tra circa tre quarti d’ora, dopo avremo le idee più chiare. Lautaro Martinez è recuperato, vediamo da questa seduta di rifinitura cosa penserà di fare Simone Inzaghi. Non c’è nessuna voglia e necessità di prendersi rischi: Mehdi Taremi sta bene, Marcus Thuram sta trascinando la squadra con due gol e un rigore procurato contro il Lecce. Un inizio di spessore quello del francese, però quello che è importante è avere a disposizione il Toro. Potrebbe far comodo anche a gara in corso: con l’Atalanta ha fatto la differenza, nelle ultime dieci partite ha segnato sei gol e due assist. Giocatore molto importante, che quando vede i colori nerazzurri da avversario spesso riesce a fare gol. Lautaro Martinez lo diamo come recuperato, poi capiremo meglio tra oggi e la rifinitura di domani mattina se sarà anche titolare».