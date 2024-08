Lautaro Martinez, allenamenti personalizzati: un’ora per Genoa-Inter – CdS

Soltanto allenamenti personalizzati per Lautaro Martinez, che non sarà a Londra oggi per l’amichevole contro il Chelsea. Come scrive il Corriere dello Sport, al momento l’argentino ha un’autonomia limitata in vista di Genoa-Inter.

SEI GIORNI – Manca poco meno di una settimana a Genoa-Inter, gara che sancirà il debutto della prossima Serie A. I campioni d’Italia saranno in campo al Luigi Ferraris sabato 17 agosto alle 18.30 e Simone Inzaghi lavora già per mettere in campo la migliore formazione possibile. Specialmente in attacco, dove mancheranno Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Proprio per questo il tecnico punta a fare affidamento su Lautaro Martinez, il capitano, ultimo rientrato dalle fatiche delle nazionali.

Lautaro Martinez, lavoro personalizzato: obiettivo Genoa-Inter

RITMO PARTITA – Al momento, scrive il collega Giorgio Coluccia del Corriere dello Sport, Lautaro Martinez ha non più di un’ora delle gambe proprio in vista di Genoa-Inter. Un minutaggio da aumentare tramite lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, dove è rimasto invece di partire con i compagni per l’ultima amichevole prestagionale, ovvero quella di oggi allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea. L’obiettivo è averlo al massimo della forma proprio per la sfida di Genova, anche perché, come detto, le alternative sono ben poche.

