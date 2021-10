Lautaro Martinez, affaticamento superato. Ma Inzaghi non è tranquillo – CdS

Lautaro Martinez secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, ha superato il problema fisico e sarà regolarmente a disposizione del suo allenatore in vista del prossimo impegno con l’Argentina. Inzaghi in ansia

BUONE NOTIZIE – Lautaro Martinez ha superato l’affaticamento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo giovedì contro il Paraguay. Lo staff medico della Seleccion e il giocatore stesso hanno rassicurato l’Inter in merito alle sue condizioni. Simone Inzaghi, però, non è del tutto tranquillo in vista della ripresa del campionato. Nella notte italiana tra domani e lunedì, l’Argentina giocherà in casa contro l’Uruguay in un incontro molto importanti ai fini della classifica, e se la squadra Scaloni dovesse vincere, la qualificazione al Mondiale sarebbe vicinissima. Ecco perché inevitabile pensare che Lautaro Martinez giocherà titolare.

INZAGHI SPERA – Lautaro Martinez essendo diffidato, un cartellino giallo contro l’Uruguay gli permetterebbe di saltare la gara in Perù prevista la notte tra giovedì e venerdì. Di conseguenza rientrerebbe in Italia, e in quel caso Inzaghi potrebbe schierarlo titolare contro la Lazio senza alcun problema.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti