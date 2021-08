Lautaro Martinez a lavoro, a Verona giocherà in coppia con Dzeko – CdS

Lautaro Martinez sempre più pronto per fare il suo debutto in questa stagione con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e venerdì ci sarà in coppia con Dzeko.

LAVORO IN GRUPPO – Lautaro Martinez lavora in gruppo per essere al meglio venerdì sera contro il Verona, dove affiancherà il suo nuovo partner, Edin Dzeko. Prima volta in assoluto, anche perché nell’ultima amichevole giocata contro la Dynamo Kiev, l’argentino era alle prese con un problema muscolare. Al debutto in campionato invece out per squalifica. Ieri ad Appiano Gentile ha svolto una parte di allenamenti con i compagni. A Lautaro Martinez intanto è stata recapitata la convocazione di Scaloni in vista degli impegni di Settembre, prima però ci sarà da giocare la seconda giornata di campionato.

Fonte: Corriere dello Sport.