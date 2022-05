Lautaro Martinez 8 e ben cinque bocciati: le pagelle di Inter-Empoli – CdS

Lautaro Martinez è senza dubbio il protagonista di Inter-Empoli grazie alla doppietta decisiva. Da rivedere la prestazione di alcuni compagni sia in attacco sia in difesa. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport oggi in edicola

IL MIGLIORE – L’autore della doppietta, Lautaro Martinez (vedi pagelle di Inter-News.it, ndr), anche per il Corriere dello Sport porta a casa un 8 pieno: “Record di gol in un singolo campionato per il Toro: adesso sono diciannove. Un doppio ruggito, Lautaro di prepotenza guida la riscossa”.

I PROMOSSI – Dietro Lautaro Martinez ecco Ivan Perisic (7,5). Poi Hakan Calhanoglu (7). E a seguire Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Alexis Sanchez (6.5). Infine, sufficienti Federico Dimarco e il sostituto Danilo D’Ambrosio, come Denzel Dumfries e Arturo Vidal (6).

I BOCCIATI – Lievemente insufficienti Samir Handanovic ed Edin Dzeko (5.5). Pienamente insufficienti Milan Skriniar e Joaquin Correa (5).

IL PEGGIORE – La brutta prova difensiva vede in Stefan de Vrij il “complementare” di Lautaro Martinez nonché il principale colpevole in Inter-Empoli, a giudicare dal 4,5 in pagella: “Anche lui in bambola più di una volta, soprattutto in quella prima mezzora da incubo”.

NON GIUDICATO – Pochi minuti a disposizione per Matteo Darmian (SV).

L’ALLENATORE – Promosso anche il tecnico Simone Inzaghi con un 6,5 così spiegato dal collega Adriano Ancona: “Carattere a palate per la sua Inter, che scala una vetta a un certo punto quasi impossibile”.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

