Lautaro Martinez 8′ in Bolivia, il piano per tornare per Inter-Milan

Per Lautaro Martinez serata tranquilla a La Paz, dove l’Argentina ha da poco vinto 0-3 contro i padroni di casa della Bolivia. Per lui ora ci sarà il ritorno a Milano in vista del derby Inter-Milan.

VIAGGIO LUNGO – Lautaro Martinez ha giocato cinque minuti finali più i tre di recupero in Bolivia-Argentina. Una partita dominata dalla Seleccion, che ha vinto 0-3 con i gol quando il Toro era ancora in panchina. Il programma della nazionale di Lionel Scaloni prevede il rientro nella notte italiana a Buenos Aires. Da lì, i giocatori che giocano in Europa faranno rientro ai rispettivi club con voli di linea. Nessun aereo privato, come accadeva quando Lionel Messi era al Barcellona o al PSG. Per Lautaro Martinez ci sarà un lungo viaggio, con diversi scali, da La Paz sino a Milano: difficile vederlo in gruppo prima di giovedì, col derby Inter-Milan sabato alle 18.