L’Atalanta non Ã¨ solo attacco: difesa blindata nelle ultime cinque – GdS

L’Atalanta non è solo attacco: difesa blindata nelle ultime cinque – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che l’Atalanta non è forte solo in attacco. Nelle ultime cinque partite ha anche blindato la difesa.

SVOLTA IN DIFESA – Inter-Atalanta ha una lettura molto semplice: il miglior attacco (48 gol segnati l’Atalanta, con una rete stasera sarebbe record di marcature nelle prime 19 gare di A negli ultimi 60 anni) contro la miglior difesa (15 gol subiti l’Inter) del campionato. In realtà, l’esame delle ultime cinque giornate mette in luce una chiave importante dell’accelerazione dell’Atalanta: la ritrovata impermeabilità difensiva. Dopo la sconfitta con la Juve, solo quattro gol subìti in 450’, uno in più dell’Inter e della Lazio – con una partita in meno – che hanno lo score migliore di questo periodo. Gli uomini di Conte sono avvisati.