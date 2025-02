La Penna arbitro di Inter-Fiorentina: nessun precedente in stagione (uno negativo un anno fa)

PRIMA VOLTA – Sarà Federico La Penna di Roma a dirigere il match tra Inter e Fiorentina, previsto per le ore 20:45 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1983 si tratta del primo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. Finora, l’arbitro italiano ha diretto in totale 7 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 15 gol fatti e 6 subìti. L’ultimo incontro risale alla scorsa stagione, con il pareggio casalingo dell’Inter contro il Napoli per 1-1 nella sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Alla stessa stagione risale l’unica sconfitta rimediata dai nerazzurri con La Penna come direttore di gara, ossia quella di San Siro contro il Bologna, agli ottavi di finale di Coppa Italia, per 1-2.

La Penna arbitro di Inter-Fiorentina, il rendimento attuale

BILANCIO – La Penna, prima di andare a dirigere Inter-Fiorentina, ha già arbitrato otto partite di Serie A in questa stagione: Cagliari-Napoli, Monza-Roma, Parma-Empoli, Torino-Fiorentina, Atalanta-Milan, Genoa-Napoli, Parma-Monza ed Empoli-Bologna. Nelle 12 partite dirette dal direttore di gara di Roma in questa stagione, risultano essere 56 i cartellini gialli estratti e 2 i rossi.