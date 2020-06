La difesa dell’Inter non funziona, col Parma Conte cambia la linea – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che la difesa dell’Inter non funziona. Col Parma Conte cambierà gli uomini rispetto alla sfida col Sassuolo.

PROBLEMA IN DIFESA – Il primo correttivo da fare in vista della gara di stasera è in difesa. Perchè mai come adesso l’Inter si è scoperta fragile e i gol subiti sono troppi. Il campanello d’allarme è suonato dopo il Sassuolo, ma in generale nelle 10 gare disputate nel 2020 i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una occasione. Una difesa che non solo non cresce, addirittura peggiora. Numeri non certo da Conte che ha sempre costruito i suoi successi sulla solidità del reparto arretrato. Difficile capire i motivi anche se di sicuro gli infortuni a centrocampo hanno influito.

CAMBIAMENTI – Stasera contro il Parma il pacchetto arretrato sarà privo di Skriniar, squalificato. Conte come al solito ha lavorato molto al video correggendo gli errori commessi contro il Sassuolo e sottolineando i movimenti più pericolosi dei prossimi avversari. Rispetto a mercoledì torneranno tra i titolari Godin, de Vrij e D’Ambrosio, che sarà schierato sulla destra. Una linea nuova. Aiuterà a migliorare?