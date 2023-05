La Coppa Italia è dell’Inter! Handanovic alza il trofeo

L’Inter vince per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia! In totale sono ben nove i titoli vinti dalla società nerazzurra. Samir Handanovic alza il trofeo in cielo

COPPA ITALIA ANCORA NOSTRA – Decide la doppietta di Lautaro Martinez in finale di Coppa Italia 2022-2023 contro la Fiorentina. L’attaccante argentino ribalta il risultato dopo il vantaggio di Nico Gonzalez dopo appena due minuti. Grande gioia allo stadio Olimpico di Roma per il secondo successo stagionale dei ragazzi allenati da mister Simone Inzaghi dopo la conquista della Supercoppa italiana contro il Milan. In questi minuti Samir Handanovic ha alzato la Coppa Italia sopra il cielo di Roma! Grande festa nerazzurra tra i giocatori presenti