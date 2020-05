La Coppa Italia anticipata di 24 ore al 12-13 giugno, Spadafora lavora – TS

“Tuttosport” riporta che il ministro Spadafora è al lavoro per anticipare di 24 ore le semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter.

MILANESI SCONTENTE – Anticipare le semifinali di ritorno di Coppa Italia fissate al 13-14 giugno. Potrebbe essere questa la soluzione in grado di placare le perplessità di Inter e Milan. Più defilata la Juventus che non è entusiasta, ma non protesta: “Per il bene del sistema lo accetto” ha detto Andrea Agnelli. Le milanesi ivece restano poco convinte dalla possibilità di assegnare un trofeo in appena 3-4 giorni visto che la finale è fissata per il 17 giugno. I rossoneri ribadiscono che accettano la formula, ma la trovano stravagante. Increduli alcuni giocatori per la prospettiva di assegnare un trofeo in poche ore dopo tre mesi senza partite ufficiali. Per questo si cerca un’alternativa.

ANTICIPO – L’idea è nata ieri tra consiglio e assemblea della Lega Serie A: le due semifinali potrebbero essere anticipate. Il cambiamento sarebbe di appena 24 ore, su 12-13 giugno. Spadafora sembra favorevole, ma deciderà dopo aver sentito Speranza e Conte. Il nuovo calendario vedrebbe Juventus-Milan il 12 giugno e Napoli-Inter il 13.